ЕС помагает Украине приблизить закон о медиа к евростандартам

Европейский Союз помогает украинским законодателям приблизить законопроект "О медиа" к евростандартам и призывает привлечь национальные СМИ к доработке документа. Об этом сообщает представительство ЕС в Украине на своей Facebook-странице.

В представительстве сообщили, что состоялось публичное обсуждение под эгидой инициативы "Европейский Союз и Совет Европы работают вместе для поддержки свободы медиа в Украине".

"С целью привлечения медиа сообщества к доработке законопроекта его первое публичное обсуждение состоялось 29 января под эгидой инициативы "Европейский Союз и Совет Европы работают вместе для поддержки свободы медиа в Украине" и Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики", - говорится в сообщении.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект "О медиа" №2693. В новом законе о СМИ планируют ввести ответственность за умышленное распространение информации, которая является элементом военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Также Министерство культуры представило основные пункты нового законопроекта по урегулированию деятельности СМИ в Украине.