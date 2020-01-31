ЄС допомагає Україні наблизити закон про медіа до євростандартів

Європейський Союз допомагає українським законодавцям наблизити законопроект "Про медіа" до євростандартів і закликає залучити національні ЗМІ до доопрацювання документа. Про це повідомляє представництво ЄС в Україні на своїй Facebook-сторінці.

У представництві повідомили, що відбулося публічне обговорення під егідою ініціативи "Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні".

"З метою залучення медіа спільноти до доопрацювання законопроекту його перше публічне обговорення відбулося 29 січня під егідою ініціативи "Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні" та Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Раді зареєстрували законопроект "Про медіа" №2693. У новому законі про ЗМІ планують ввести відповідальність за умисне поширення інформації, яка є елементом воєнної агресії Російської Федерації проти України.

Також Міністерство культури представило основні пункти нового законопроекту щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні.