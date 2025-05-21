ЕС согласовал кредитование до 150 млрд евро для инвестиций в оружие
Европейский Союз согласовал создание инструмента Security Action for Europe (SAFE). Он предусматривает заимствование до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председательство Польши в ЕС в X (Twitter).
"SAFE - это первая большая программа ЕС по увеличению инвестиций в европейский оборонный потенциал, которая становится реальностью. 150 млрд евро вскоре будут в распоряжении государств-членов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Security Action for Europe - это выгодный многолетний кредит с низкими процентами, гарантированный бюджетом ЕС. Программа также предусматривает упрощение и ускорение процедур совместных оборонных закупок.
Глава Европейского Совета Антониу Кошта также заявил, что одобрение инициативы является "важным шагом к более сильной Европе".
"Это выполнение обязательств, которые взяли на себя лидеры ЕС в марте. Инициатива поможет странам-членам совместно инвестировать в европейскую оборону, усиливая нашу общую безопасность", - подчеркнул он.
Усиление обороны ЕС
Напомним, ранее Европейский Союз согласовал увеличение инвестиций в оборонную сферу на ближайшие годы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения Европы.
Страны ЕС согласовали создание фонда на 150 млрд евро. Он будет направлен на усиление обороны стран Европы. Отмечалось, что этот фонд даст возможность странам ЕС занимать средства у Брюсселя и тратить их на вооружение через совместные закупки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.