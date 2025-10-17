UA

ЄС погодив 1,5 млрд євро на оборону Європи: частина піде на співпрацю з Україною

Фото: глава Міноборони Данії Троельс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Чиновники ЄС схвалили виділення 1,5 млрд євро на підвищення обороноздатності Європи у зв'язку з війною в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У заяві Євросоюзу сказано, що Данія, яка головує в ЄС протягом 6 місяців, досягла попередньої домовленості з представниками Європарламенту про надання фінансування у вигляді грантів до 2027 року. Причому п'ята частина з 1,5 млрд євро призначена для оборонного співробітництва з Україною.

Цілі програми включають:

  • зниження залежності ЄС від американської зброї; оптимізацію закупівель;
  • і підвищення конкурентоспроможності розрізненої європейської оборонної та аерокосмічної промисловості.

Програму буде поповнено новими коштами після набрання чинності новим бюджетом ЄС. Пропонований план витрат на 2028-2034 роки включає 131 млрд євро на оборону і космос.

Угода стала результатом більш ніж річної суперечки про правила "купуй європейське", в якій Франція лідирувала в боротьбі за пріоритет європейської промисловості.

Згідно з угодою, досягнутою в четвер 16 жовтня, вартість компонентів з-за меж ЄС та асоційованих країн не повинна перевищувати 35% від передбачуваної вартості кінцевого продукту.

"(План, відомий як Європейська програма оборонної промисловості - ред.), розширить наші можливості з виробництва і поставок критично важливого оборонного обладнання та забезпечить можливість швидкого і рішучого реагування на дедалі складнішу безпекову ситуацію", - заявив глава Міноборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Новий підхід до оборони

Нагадаємо, вчора єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що оборонна дорожня карта ЄС передбачає надання Україні "репараційної позики" до кінця 2025 року.

Також він поінформував, що окремі європейські ініціативи у сфері оборони можуть бути реалізовані спільно з Україною.

Крім того, глава Міноборони Денис Шмигаль учора написав, що презентований Єврокомісією оборонний план на наступні роки і включення до нього України знаменує повторний момент у підході Європи до безпеки.

