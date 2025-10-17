ЕС согласовал 1,5 млрд евро на оборону Европы: часть пойдет на сотрудничество с Украиной

Чиновники ЕС одобрили выделение 1,5 млрд евро на повышение обороноспособности Европы в связи с войной в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В заявлении Евросоюза сказано, что Дания, которая председательствует в ЕС в течение 6 месяцев, достигла предварительный договоренности с представителями Европарламента о предоставлении финансирования в виде грантов до 2027 года. Причем пятая часть из 1,5 млрд евро предназначена для оборонного сотрудничества с Украиной.
Цели программы включают:
Программа будет пополнена новыми средствами после вступления в силу нового бюджета ЕС. Предлагаемый план расходов на 2028-2034 годы включает 131 млрд евро на оборону и космос.
Соглашение стало результатом более годового спора о правилах "покупай европейское", в котором Франция лидировала в борьбе за приоритет европейской промышленности.
Согласно сделке, достигнутой в четверг 16 октября, стоимость компонентов из-за пределов ЕС и ассоциированных стран не должна превышать 35% от предполагаемый стоимости конечного продукта.
"(План, известный как Европейская программа оборонной промышленности - ред.), расширит наши возможности по производству и поставкам критически важного оборонного оборудования и обеспечит возможность быстрого и решительного реагирования на все более сложную обстановку безопасности" - заявил глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Напомним, вчера еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что оборонная дорожная карта ЕС предусматривает предоставление Украине "репарационного займа" до конца 2025 года.
Также он проинформировал, что отдельные европейские инициативы в сфере обороны могут быть реализованы совместно с Украиной.
Кроме того, глава Минобороны Денис Шмыгаль вчера написал, что представленный Еврокомиссией оборонный план на следующие годы и включение в него Украины знаменует повторный момент в подходе Европы к безопасности.