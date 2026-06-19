В ЄС погодили продовження санкцій проти РФ на більш тривалий термін, ніж зазвичай

Рішення було ухвалено під час саміту Європейської Ради в Брюсселі, який розпочався за участю президента Володимира Зеленського, а продовжився між лідерами ЄС.

Речниця президента Європейської ради Марія Томасік заявила, що лідери ЄС схвалили висновки щодо України та домовилися продовжити санкції проти Росії ще на рік.

Санкції спрямовані на ключові сектори російської економіки та неодноразово поновлювалися з моменту вторгнення Росії в Україну та анексії Криму у 2014 році.

ЄС поступово розширював ці заходи протягом багатьох років, різко посилюючи їх у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Досі санкції продовжувалися кожні шість місяців, що вимагало одноголосного схвалення всіх країн-членів ЄС.

Як зазначає видання, перехід до 12-місячного періоду поновлення зменшує частоту політично чутливих переговорів щодо санкцій. В останні роки колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово погрожував відкласти або заблокувати продовження санкцій, використовуючи процес поновлення, щоб тиснути на інші уряди ЄС щодо поступок.

Цей крок створює новий прецедент для Європейського Союзу , який зберігав і регулярно розширював санкції проти Росії протягом усього повномасштабного вторгнення Москви в Україну.