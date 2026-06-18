Лідери ЄС продовжать санкції проти РФ на вдвічі більший термін, ніж зазвичай, - журналіст
Євросоюз у четвер, 18 червня, погодить продовження секторіальних санкцій проти Росії на рік, а не на шість місяців, як було перед цим зазвичай.
Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Х (Twitter).
"Ідея полягає в тому, що лідери ЄС завтра (18 червня - ред.) погодяться продовжити секторальні антиросійські санкції на 12 місяців, а не на 6, як завжди було до цих пір. Схоже, що Словаччина та Угорщина не мають заперечень. Формальне продовження відбудеться вперше пізніше влітку", - написав журналіст.
Як відомо, головний удар антиросійських санкцій у 21-му пакеті розрахований на енергетичну сферу агресора, яка допомагає йому фінансувати війну в Україні.
21-й пакет санкцій проти Росії
Нагадаємо, новий 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії був презентований Європейською комісією 9 червня.
До нього увійшли заходи проти російської енергетики, банків, торговельних та рибальських компаній, а також обмеження зачеплять фінансові послуги та криптовалюту.
ЄС також продовжує заходи проти "тіньового флоту" РФ.
Окрім цього, Єврокомісія хоче заборонити в’їзд колишніх російських комбатантів до Європейського Союзу.
Тепер 21-й пакет санкцій проти Росії має бути розглянутий та одноголосно схвалений Радою ЄС.
Головна мета санкцій у сфері енергетики - забезпечити стримування прибутків Росії від продажу нафти, зокрема, через замороження цінової стелі на російську нафту.
РБК-Україна повідомляло, що на саміті G7 лідери країн домовилися посилити тиск на Росію за допомогою санкцій у сфері енергетики.
Всі деталі про 21-й пакет антиросійських санкцій від Євросоюзу читайте в матеріалі РБК-Україна.