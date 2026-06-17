Трамп знову припустив повернення санкцій проти РФ, але назвав умову

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Щодо подальшої санкційної політики США стосовно Росії Дональд Трамп заявив, що питання перебуває на розгляді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на двосторонню зустріч Президента США Дональда Трампа з Прем'єр-міністром Індії.

Під час відповіді на запитання журналіста щодо можливого відновлення санкцій проти Росії Дональд Трамп заявив, що це питання розглядається. "Ми це розглядаємо. Ми бачимо, наскільки знизиться ціна на нафту... Незабаром вона повернеться до того ж рівня, що й чотири місяці тому. Це досить вражаюче" - відповів Трамп. Читайте також: Трамп не наважився звинувачувати Путіна у війні проти України