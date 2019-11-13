ЕС поддерживает открытие рынка земли в Украине

ЕС поддерживает планы украинской власти открыть рынок земли в Украине, и считает, что это может раскрыть огромный потенциал для экономики страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Представительства ЕС в Украине.

Как отметили в представительстве, при открытии этого рынка важно установить гарантии, чтобы избежать "чрезмерной концентрации земли в руках нескольких операторов, обеспечить справедливое отношение к владельцам небольших земель, которые желают продать свои земельные участки, и гарантировать права активных мелких фермеров, которые желают купить землю сельскохозяйственного назначения"

Евросоюз рекомендует, чтобы маленькие фермерские хозяйства были в основе системы государственной поддержки.

"Малые фермеры должны стоять в центре этой реформы, в частности те, которые еще не зарегистрированы как юридические лица - физические лица, которые обрабатывают сельскохозяйственные угодья", - говорится в сообщении.

В представительстве ЕС отметили, что одной из предпосылок успеха является повышение прозрачности через открытый доступ к данным о праве на землю и их публикацию.

"Для этого понадобится углубленная реформа Государственного геокадастра и перераспределение некоторых его функций. ЕС рассматривает возможность продолжить свою поддержку внедрению земельной реформы, особенно акцентируя внимание на институциональных изменениях (для управления земельными ресурсами, планирования и управления, направленных на интеграцию Кадастра и Реестра прав), обучение и усиление потенциала и мониторинга предусмотренных гарантий", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня Рада рассмотрит 11 законопроектов относительно земельного вопроса.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что до 1 августа следующего года в Госгеокадастр должны быть внесены обсолютно все земли сельскохозяйственного назначения.

Добавим, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что иностранцы получат право покупать землю в Украине через четыре года. По его словам, отмена моратория на продажу земель предоставит возможность ликвидировать схемы "серого рынка".