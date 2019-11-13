ЄС підтримує відкриття ринку землі в Україні

ЄС підтримує плани української влади відкрити ринок землі в Україні, і вважає, що це може розкрити величезний потенціал для економіки країни. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Представництва ЄС в Україні.

Як зазначили у представництві, при відкритті цього ринку важливо встановити гарантії, щоб уникнути "надмірної концентрації землі в руках декількох операторів, забезпечити справедливе ставлення до власників невеликих земель, які бажають продати свої земельні ділянки, та гарантувати права активних дрібних фермерів, які бажають придбати землю сільськогосподарського призначення".

Євросоюз рекомендує, щоб маленькі фермерські господарства були в основі системи державної підтримки.

"Малі фермери повинні стояти в центрі цієї реформи, зокрема ті, які ще не зареєстровані як юридичні особи - фізичні особи, які обробляють сільськогосподарські угіддя", - йдеться у повідомленні.

У представництві ЄС зазначили, що однією з передумов успіху є підвищення прозорості через відкритий доступ до даних про права на землю та їх публікацію.

"Для цього знадобиться поглиблена реформа Державного геокадастру та перерозподілу деяких його функцій. ЄС розглядає можливість продовжити свою підтримку впровадженню земельної реформи, особливо акцентуючи увагу на інституційних змінах (для управління земельними ресурсами, планування та управління, спрямованих на інтеграцію Кадастру та Реєстру прав), навчанні і посиленні потенціалу та моніторингу передбачених гарантій", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, сьогодні Рада розгляне 11 законопроектів щодо земельного питання.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що до 1 серпня наступного року до Держгеокадастру мають бути внесені обсолютно всі землі сільськогосподарського призначення.

Додамо, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що іноземці отримають право купувати землю в Україні через чотири роки. За його словами, скасування мораторію на продаж земель надасть можливість ліквідувати схеми "сірого ринку".