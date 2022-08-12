ЕС поддерживает демилитаризацию Запорожской АЭС и полный вывод российских войск

Запорожскую АЭС нельзя использовать в рамках любой военной операции. ЕС призывает к демилитаризации территории, начиная с полного вывода российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в Twitter.
Он также поддерживает визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Боррель подчеркнул, что Россия должна немедленно вернуть полный контроль над станцией ее законному суверенному владельцу - Украине.
Напомним, 11 августа оккупанты в четвертый раз обстреляли Запорожскую АЭС.
Представитель США в ООН заявил, что РФ должна передать Украине контроль над ЗАЭС и создать демилитаризованную зону вокруг нее.
Однако постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не поддержал предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг станции.
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