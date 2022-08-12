ЄС підтримує демілітаризацію Запорізької АЕС і повне виведення російських військ

Запорізьку АЕС не можна використовувати у рамках будь-якої військової операції. ЄС закликає до демілітаризації території, починаючи з повного виведення російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу європейської дипломатії Жозепа Борреля в Twitter .

Боррель підкреслив, що Росія повинна негайно повернути повний контроль над станцією її законному суверенному власнику - Україні.

Він також підтримує візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, 11 серпня окупанти в четвертий раз обстріляли Запорізьку АЕС.

Представник США в ООН заявив, що РФ повинна передати Україні контроль над ЗАЕС і створити демілітаризовану зону навколо неї.

Проте постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо станції.

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