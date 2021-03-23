ЕС поддержал проект введения зеленого сертификата вакцинации

Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович на брифинге по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров по европейским делам.

Он отметил, что для создания сертификата вакцинации к июню странам ЕС предстоит проделать колоссальную работу.

"Страны ЕС поддержали проект Еврокомиссии по введению зеленого цифрового сертификата в ЕС. Однако, чтобы обеспечить его создание к июню, нам фактически нужно оцифровать вакцинацию, нашим техникам и юристам предстоит проделать колоссальную работу", - заявил он.

Отметим, что цифровой зеленый сертификат будут выдавать тем, кто вакцинировался, а также получил отрицательный тест или выздоровел от коронавируса. Его будут выдавать бесплатно в цифровом или печатном вариантах.