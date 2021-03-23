ЕС поддержал проект введения зеленого сертификата вакцинации
Страны Европейского союза поддержали проект введения в ЕС цифрового зеленого сертификата вакцинации. Ранее данный проект предложила Еврокомиссия.
Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович на брифинге по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров по европейским делам.
Он отметил, что для создания сертификата вакцинации к июню странам ЕС предстоит проделать колоссальную работу.
"Страны ЕС поддержали проект Еврокомиссии по введению зеленого цифрового сертификата в ЕС. Однако, чтобы обеспечить его создание к июню, нам фактически нужно оцифровать вакцинацию, нашим техникам и юристам предстоит проделать колоссальную работу", - заявил он.
Отметим, что цифровой зеленый сертификат будут выдавать тем, кто вакцинировался, а также получил отрицательный тест или выздоровел от коронавируса. Его будут выдавать бесплатно в цифровом или печатном вариантах.
Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации от коронавируса.
Кроме того, Румыния и Греция планируют договориться о путешествиях с использованием собственных сертификатов вакцинации от коронавируса. Это позволит открыть туризм между двумя странами.