Украина будет выдавать международные свидетельства о вакцинации

Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Никаких других "иммунных паспортов" Украина вводить не планирует.

По его словам, международными медико-санитарными правилами четко определены требования к международному свидетельству о вакцинации. При этом Ляшко добавил, что если определенная страна потребует при пересечении границы такое свидетельство о вакцинации, украинцы смогут его получить бесплатно в два клика.

"Но внедрять и требовать справку о прививке против COVID-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение председателя Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против COVID-19", - подчеркнул санврач.

Отмечается, что сейчас в мире двойную дозу против COVID-19 получили лишь 0,88% населения. При этом на глобальном рынке предложение таких вакцин ограничено.