ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина будет выдавать международные свидетельства о вакцинации

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 13:02
Украина будет выдавать международные свидетельства о вакцинации Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Никаких других "иммунных паспортов" Украина вводить не планирует.

Об этом в комментарии "Коронавирус.Инфо" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, международными медико-санитарными правилами четко определены требования к международному свидетельству о вакцинации. При этом Ляшко добавил, что если определенная страна потребует при пересечении границы такое свидетельство о вакцинации, украинцы смогут его получить бесплатно в два клика.

"Но внедрять и требовать справку о прививке против COVID-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение председателя Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против COVID-19", - подчеркнул санврач.

Отмечается, что сейчас в мире двойную дозу против COVID-19 получили лишь 0,88% населения. При этом на глобальном рынке предложение таких вакцин ограничено.

Отметим, в Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов, которые должны упростить поездки между странами и, возможно, дать их обладателям больше возможностей в обычной жизни. О том, с какими проблемами сталкивается эта инициатива, а также чего ждать от нее украинцам - читайте в материале РБК-Украина.

Ранее РБК-Украина писало, что авиакомпания Air France начинает тестирование цифровых паспортов вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество паспорт Виктор Ляшко вакцина от коронавируса
NEWS
"Суд в смартфоне": Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе
"Суд в смартфоне": Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе
DAILY
Бывший совладелец "Цитруса" Дмитрий Зинченко: компанию создал я, конфликт начался при большом обороте средств
Светлана Шереметьева-Турчинзаместитель генерального директора Бывший совладелец "Цитруса" Дмитрий Зинченко: компанию создал я, конфликт начался при большом обороте средств