ЄС почне обговорювати 20-й пакет санкцій проти РФ вже після новорічних свят, - Politico

Фото: ЄС почне обговорювати 20-й пакет санкцій проти Росії після новорічних свят (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз може ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії у січні, обговорення яких розпочнеться після новорічних свят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначило видання, рішення щодо 20-го пакету санкцій, спрямованих проти Росії, не очікується до новорічних свят.

"Зараз це не є пріоритетом", - сказав один з європейських чиновників.

Інший дипломат повідомив Politico, що Європейська комісія розпочне обговорення ідей щодо нових санкцій у січні.

Джерела розповіли, що в підготовчих органах відбуваються неформальні дискусії щодо нового пакета санкцій, особливо щодо потенційних списків, але це стандартна підготовча робота. Нічого ще не дійшло до рівня послів ЄС, а це означає, що міжінституційний процес не розпочався. 

Водночас зазначається, що усунення прогалин буде центральним елементом 20-го пакету.

Нове розслідування Європейської ради безпеки України (ESCU) виявило значні прогалини в експортному контролі над натуральним каучуком, який має критичне значення для оборонної промисловості Росії - шини для винищувачів, ракетних носіїв, систем доставки бомб тощо.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, у жовтні Європейський Союз офіційно схвалив новий - вже 19-й - пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані на скорочення доходів Кремля і запобігання обходу санкцій через треті країни.

Окрім того, ЄС вже розпочав підготовку нового санкційного пакета проти Росії. Серед інших обмежень розглядаються санкції проти союзного росіянам режиму в Білорусі.

Також нещодавно повідомлялося, що ЄС розглядає нові обмежувальні заходи проти тих, хто забезпечує роботу так званого "тіньового флоту" російських танкерів. Мета цих дій - подальше обмеження доходів Москви, які вона використовує для фінансування війни проти України.

