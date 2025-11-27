RU

Война в Украине

ЕС начнет обсуждать 20-й пакет санкций против РФ уже после новогодних праздников, - Politico

Фото: ЕС начнет обсуждать 20-й пакет санкций против России после новогодних праздников (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз может принять 20-й пакет санкций против России в январе, обсуждение которых начнется после новогодних праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отметило издание, решение по 20-му пакету санкций, направленных против России, не ожидается до новогодних праздников.

"Сейчас это не является приоритетом", - сказал один из европейских чиновников.

Другой дипломат сообщил Politico, что Европейская комиссия начнет обсуждение идей по новым санкциям в январе.

Источники рассказали, что в подготовительных органах происходят неформальные дискуссии по новому пакету санкций, особенно относительно потенциальных списков, но это стандартная подготовительная работа. Ничего еще не дошло до уровня послов ЕС, а это означает, что межинституциональный процесс не начался.

В то же время отмечается, что устранение пробелов будет центральным элементом 20-го пакета.

Новое расследование Европейского совета безопасности Украины (ESCU) выявило значительные пробелы в экспортном контроле над натуральным каучуком, который имеет критическое значение для оборонной промышленности России - шины для истребителей, ракетных носителей, систем доставки бомб и тому подобное.

 

Санкции ЕС против России

Напомним, в октябре Европейский Союз официально одобрил новый - уже 19-й - пакет санкций против России. Ограничения направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны.

Кроме того, ЕС уже начал подготовку нового санкционного пакета против России. Среди других ограничений рассматриваются санкции против союзного россиянам режима в Беларуси.

Также недавно сообщалось, что ЕС рассматривает новые ограничительные меры против тех, кто обеспечивает работу так называемого "теневого флота" российских танкеров. Цель этих действий - дальнейшее ограничение доходов Москвы, которые она использует для финансирования войны против Украины.

ЕвросоюзСанкции против России