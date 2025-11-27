ЕС начнет обсуждать 20-й пакет санкций против РФ уже после новогодних праздников, - Politico

Как отметило издание, решение по 20-му пакету санкций, направленных против России, не ожидается до новогодних праздников.

"Сейчас это не является приоритетом", - сказал один из европейских чиновников.

Другой дипломат сообщил Politico, что Европейская комиссия начнет обсуждение идей по новым санкциям в январе.

Источники рассказали, что в подготовительных органах происходят неформальные дискуссии по новому пакету санкций, особенно относительно потенциальных списков, но это стандартная подготовительная работа. Ничего еще не дошло до уровня послов ЕС, а это означает, что межинституциональный процесс не начался.

В то же время отмечается, что устранение пробелов будет центральным элементом 20-го пакета.

Новое расследование Европейского совета безопасности Украины (ESCU) выявило значительные пробелы в экспортном контроле над натуральным каучуком, который имеет критическое значение для оборонной промышленности России - шины для истребителей, ракетных носителей, систем доставки бомб и тому подобное.