ЄС побоюється заходів у відповідь і кібератак після конфіскації активів РФ, - Politico

Країни Європейського союзу побоюються заходів у відповідь і кібератак з боку Росії після конфіскації її активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Група промислово розвинених країн G7 розглядає пропозицію використовувати російські активи як заставу для банківських кредитів, які могли б фінансувати відновлення України, за словами чиновників, залучених до процесу. Ці кошти будуть конфісковані, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації після закінчення війни.

Ці пропозиції висуваються на тлі зростаючих побоювань з приводу заходів Москви у відповідь - зокрема потенційних кібератак на західні країни - у разі повномасштабної конфіскації її заморожених активів.

Кілька європейських чиновників, які брали участь в обговореннях, попередили, що це може викликати відповідну реакцію проти європейських активів у Росії.

"Ми вступаємо в незвідані води. Будь-яка людина буде стурбована потенційними наслідками конфіскації активів", - заявив один із дипломатів ЄС, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні переговори.

Незв'язана спроба ЄС спрямувати Україні кошти з центрального бюджету зіштовхнулася з серйозним політичним опором, що змусило уряди шукати альтернативні джерела грошей.

Конфіскація активів РФ

Наприкінці минулого року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.

Раніше видання Financial Times розповіло про ініціативу Бельгії. Брюссель запропонував країнам G7 план, який би дозволив розблокувати заморожені російські активи в Європі.

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