ЕС опасается ответных мер и кибератак после конфискации активов РФ, - Politico

Страны Европейского союза опасаются ответных мер и кибератак со стороны России после конфискации ее активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Группа промышленно развитых стран G7 рассматривает предложение использовать российские активы в качестве залога для банковских кредитов, которые могли бы финансировать восстановление Украины, по словам чиновников, вовлеченных в процесс. Эти средства будут конфискованы, если Россия откажется выплачивать репарации после окончания войны.

Эти предложения выдвигаются на фоне растущих опасений по поводу ответных мер Москвы - в том числе потенциальных кибератак на западные страны - в случае полномасштабной конфискации ее замороженных активов.

Несколько европейских чиновников, участвовавших в обсуждениях, предупредили, что это может вызвать ответную реакцию против европейских активов в России.

"Мы вступаем в неизведанные воды. Любой человек будет обеспокоен потенциальными последствиями конфискации активов", - заявил один из дипломатов ЕС, говоривший на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные переговоры.

Несвязанная попытка ЕС направить Украине денежные средства из центрального бюджета столкнулась с серьезным политическим сопротивлением, что заставило правительства искать альтернативные источники денег.

Конфискация активов РФ

В конце прошлого года западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.

Ранее издание Financial Times рассказало об инициативе Бельгии. Брюссель предложил странам G7 план, который мог бы разрешить разблокировать замороженные российские активы в Европе.

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