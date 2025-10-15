ЄС планує запустити "стіну дронів" до кінця 2026 року, - ЗМІ

"Стіна дронів"

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити "стіну дронів" для захисту від російських безпілотників.

У Євросоюзі стверджують, що члени ЄС мають оперативно розширити свою систему захисту від безпілотників з оглядом на нещодавні порушення повітряного простору кількох країн. Тому у ЄС підтримали таку ініціативу.

Нещодавно сім країн ЄС, Україна та Єврокомісія провели переговори щодо створення "стіни дронів". До того ж президент Словаччини Петер Пеллегріні також заявив, що Словаччина зробить усе необхідне, щоб стати частиною проєкту "стіна дронів".

При цьому ініціатива щодо створення так званої "стіни дронів" для захисту східного флангу ЄС отримала політичну підтримку, але одночасно зіткнулася з критикою щодо доцільності, вартості та назви проєкту.

За інформацією ЗМІ, Єврокомісія пропонує розширити ініціативу "стіна дронів" на східному фланзі Європи для захисту всього континенту після того, як деякі країни заявили, що почуваються покинутими.