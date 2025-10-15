ЕС планирует запустить "стену дронов" до конца 2026 года, - СМИ

"Стена дронов"

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать "стену дронов" для защиты от российских беспилотников.

В Евросоюзе утверждают, что члены ЕС должны оперативно расширить свою систему защиты от беспилотников с учетом недавних нарушений воздушного пространства нескольких стран. Поэтому в ЕС поддержали такую инициативу.

Недавно семь стран ЕС, Украина и Еврокомиссия провели переговоры по созданию "стены дронов". К тому же президент Словакии Петер Пеллегрини также заявил, что Словакия сделает все необходимое, чтобы стать частью проекта "стена дронов".

При этом инициатива по созданию так называемой "стены дронов" для защиты восточного фланга ЕС получила политическую поддержку, но одновременно столкнулась с критикой относительно целесообразности, стоимости и названия проекта.

По информации СМИ, Еврокомиссия предлагает расширить инициативу "стена дронов" на восточном фланге Европы для защиты всего континента после того, как некоторые страны заявили, что чувствуют себя брошенными.