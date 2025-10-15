ua en ru
У світі

ЄС планує запустити "стіну дронів" до кінця 2026 року, - ЗМІ

Середа 15 жовтня 2025 15:45
ЄС планує запустити "стіну дронів" до кінця 2026 року, - ЗМІ Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейська комісія планує запустити "стіну дронів" до кінця 2026 року, а повна функціональність очікується до кінця 2027-го.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х.

"Згідно з проєктом дорожньої карти Єврокомісії щодо оборони, "стіна дронів" має вийти на "початкову потужність" до кінця 2026 року та бути повністю функціональною до кінця 2027 року", - написав Йозвяк.

"Стіна дронів"

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити "стіну дронів" для захисту від російських безпілотників.

У Євросоюзі стверджують, що члени ЄС мають оперативно розширити свою систему захисту від безпілотників з оглядом на нещодавні порушення повітряного простору кількох країн. Тому у ЄС підтримали таку ініціативу.

Нещодавно сім країн ЄС, Україна та Єврокомісія провели переговори щодо створення "стіни дронів". До того ж президент Словаччини Петер Пеллегріні також заявив, що Словаччина зробить усе необхідне, щоб стати частиною проєкту "стіна дронів".

При цьому ініціатива щодо створення так званої "стіни дронів" для захисту східного флангу ЄС отримала політичну підтримку, але одночасно зіткнулася з критикою щодо доцільності, вартості та назви проєкту.

За інформацією ЗМІ, Єврокомісія пропонує розширити ініціативу "стіна дронів" на східному фланзі Європи для захисту всього континенту після того, як деякі країни заявили, що почуваються покинутими.

