ЕС планирует запустить "стену дронов" до конца 2026 года, - СМИ

Среда 15 октября 2025 15:45
UA EN RU
ЕС планирует запустить "стену дронов" до конца 2026 года, - СМИ Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейская комиссия планирует запустить "стену дронов" до конца 2026 года, а полная функциональность ожидается к концу 2027-го.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Х.

"Согласно проекту дорожной карты Еврокомиссии по обороне, "стена дронов" должна выйти на "начальную мощность" до конца 2026 года и быть полностью функциональной до конца 2027 года", - написал Йозвяк.

"Стена дронов"

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать "стену дронов" для защиты от российских беспилотников.

В Евросоюзе утверждают, что члены ЕС должны оперативно расширить свою систему защиты от беспилотников с учетом недавних нарушений воздушного пространства нескольких стран. Поэтому в ЕС поддержали такую инициативу.

Недавно семь стран ЕС, Украина и Еврокомиссия провели переговоры по созданию "стены дронов". К тому же президент Словакии Петер Пеллегрини также заявил, что Словакия сделает все необходимое, чтобы стать частью проекта "стена дронов".

При этом инициатива по созданию так называемой "стены дронов" для защиты восточного фланга ЕС получила политическую поддержку, но одновременно столкнулась с критикой относительно целесообразности, стоимости и названия проекта.

По информации СМИ, Еврокомиссия предлагает расширить инициативу "стена дронов" на восточном фланге Европы для защиты всего континента после того, как некоторые страны заявили, что чувствуют себя брошенными.

Еврокомиссия Евросоюз
