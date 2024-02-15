ЄС планує створити посаду єврокомісара з питань оборони, - Politico

"Хоча рішення про склад і функції своєї колегії ухвалюватиме новий голова Єврокомісії, я можу підтвердити, що президентка Урсула фон дер Ляєн дуже позитивно ставиться до цього", - заявив представник Єврокомісії.

Фон дер Ляєн є членом Європейської народної партії, яка вперше закликала до створення комісара ЄС з оборони в проекті передвиборчого маніфесту.

Відповідаючи на запитання про плани щодо створення посади комісара з оборони, один із високопоставлених дипломатів ЄС сказав: "Я б здивувався, якби вони цього не зробили. До оборони може бути докладено суттєвий фінансовий пакет. Тому вам знадобиться хтось, хто буде за цим стежити".

Програма для України

Лідери Європейського союзу 1 лютого під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд. євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Рада ЄС та Європарламент 5 лютого досягли попередньої угоди щодо створення нового інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України Ukraine Facility.

Документ має схвалити Європарламент на пленарній сесії, яка запланована на 26-29 лютого 2024 року.

Україна розраховує отримати перший платіж у розмірі 4,5 млрд. євро вже в березні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати у перші два роки дії програми по 18 млрд євро.

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