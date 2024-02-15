UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС планує створити посаду єврокомісара з питань оборони, - Politico

Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз розглядає можливість створення посади єврокомісара з питань оборони, який контролюватиме промислові аспекти оборонної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Хоча рішення про склад і функції своєї колегії ухвалюватиме новий голова Єврокомісії, я можу підтвердити, що президентка Урсула фон дер Ляєн дуже позитивно ставиться до цього", - заявив представник Єврокомісії.

Фон дер Ляєн є членом Європейської народної партії, яка вперше закликала до створення комісара ЄС з оборони в проекті передвиборчого маніфесту.

Відповідаючи на запитання про плани щодо створення посади комісара з оборони, один із високопоставлених дипломатів ЄС сказав: "Я б здивувався, якби вони цього не зробили. До оборони може бути докладено суттєвий фінансовий пакет. Тому вам знадобиться хтось, хто буде за цим стежити".

Програма для України

Лідери Європейського союзу 1 лютого під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд. євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Рада ЄС та Європарламент 5 лютого досягли попередньої угоди щодо створення нового інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України Ukraine Facility.

Документ має схвалити Європарламент на пленарній сесії, яка запланована на 26-29 лютого 2024 року.

Україна розраховує отримати перший платіж у розмірі 4,5 млрд. євро вже в березні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати у перші два роки дії програми по 18 млрд євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниЄвросоюз