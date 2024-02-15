ЕС планирует создать должность еврокомиссара по вопросам обороны, - Politico

"Хотя решение о составе и функциях своей коллегии будет принимать новый глава Еврокомиссии, я могу подтвердить, что президент Урсула фон дер Ляйен очень положительно относится к этому", -заявил представитель Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен является членом Европейской народной партии, которая впервые призвала к созданию комиссара ЕС по обороне в проекте предвыборного манифеста.

Отвечая на вопрос о планах по созданию должности комиссара по обороне, один из высокопоставленных дипломатов ЕС сказал: "Я бы удивился, если бы они этого не сделали. К обороне может быть приложен существенный финансовый пакет. Поэтому вам понадобится кто-то, кто будет за этим следить".

Программа для Украины

Лидеры Европейского союза 1 февраля во время саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

Совет ЕС и Европарламент 5 февраля достигли предварительного соглашения о создании нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины Ukraine Facility.

Документ должен одобрить Европарламент на пленарной сессии, запланированной на 26-29 февраля 2024 года.

Украина рассчитывает получить первый платеж в размере 4,5 млрд евро уже в марте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить в первые два года действия программы по 18 млрд евро.

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