В ЕС планируют бороться с выбрасыванием пищевых продуктов

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Евросоюз считает приоритетной задачей снижение уровня пищевых отходов

Европейская комиссия планирует бороться с тем, что каждый год около 20% пищевых продуктов выбрасывают. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.

Так, Еврокомиссия предложила ввести общую методологию для измерения пищевых отходов. Ее цель состоит в том, чтобы количественно оценить объемы пищевых отходов на каждом этапе их поставки и потребления.

"Ежегодно около 20% пищевых продуктов, произведенных в ЕС, теряется или выбрасывается, что вызывает неприемлемый социальный, экологический и экономический ущерб. ЕС обязался решить эту проблему и направить свою пищевую систему на путь устойчивого развития. Для того, чтобы принимать эффективные решения, нам нужно больше информации о пищевых отходах", - указано в сообщении.

Так, Евросоюз считает приоритетной задачей снижение уровня пищевых отходов, учитывая сложную ситуацию с продовольствием в странах третьего мира.

Напомним, около 40% населения Северной Кореи оказались перед угрозой голода, указано в докладе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Так, Всемирная продовольственная программа собирает гуманитарную помощь для жителей окрестностей Пхеньяна.

Как писало РБК-Украина ранее, в ноябре 2018-го сообщалось, что в Йемене за время конфликта от голода погибли 85 тысяч детей.