У ЄС планують боротися з викиданням харчових продуктів

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Євросоюз вважає пріоритетним завданням зменшення рівня харчових відходів

Європейська комісія планує боротися з тим, що кожного року близько 20% харчових продуктів викидають. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Єврокомісії.

Так, ЄК запропонувала запровадити загальну методологію для виміру харчових відходів. Її мета полягає у тому, аби кількісно оцінити обсяги харчових відходів на кожному етапі їхнього постачання та споживання.

"Щороку близько 20% харчових продуктів, виготовлених у ЄС, втрачається або викидається, що спричиняє неприйнятну соціальну, екологічну та економічну шкоду. ЄС зобов'язався розв'язати цю проблему та направити свою харчову систему на шлях сталого розвитку. Для того, аби ухвалювати ефективні рішення, нам потрібно більше інформації про харчові відходи", - вказано у повідомленні.

Так, Євросоюз вважає пріоритетним завданням зменшення рівня харчових відходів, враховуючи складну ситуацію з продовольством у країнах третього світу.

Нагадаємо, близько 40% населення Північної Кореї виявилися перед загрозою голоду, вказано в доповіді Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) і Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН. Так, Всесвітня продовольча програма збирає гуманітарну допомогу для жителів околиць Пхеньяну.

Як писало РБК-Україна раніше, у листопаді 2018-го повідомлялося, що в Ємені за час конфлікту від голоду загинули 85 тисяч дітей.