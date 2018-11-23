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В Йемене за время конфликта погибли от голода 85 тыс. детей

Новости » Происшествия    23.11.2018 - 16:14
В Йемене за время конфликта погибли от голода 85 тыс. детей
Фото: организация Save the Children (facebook.com/savethechildren)

Официально голод в Йемене не объявлен

Международная организация Save the Children проанализировала данные ООН о смертности детей с сильным недоеданием и подсчитала, что в Йемене от голода погибло почти 85 тыс. детей в период с апреля 2015 года по октябрь 2018-го. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ABC News.

Директор йеменского подразделения Save the Children Тамер Киролос констатировал, что еще 5,2 млн детей в стране находятся на грани голода.

Официально голод в Йемене не объявлен, однако ООН предупреждает, что угроза голода в стране сильнее, чем могли себе представить эксперты.

ABC добавило, что ранее официальные власти страны и хуситы договорились провести переговоры в Швеции, чтобы обсудить прекращение военных действий.

Отметим, ранее в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев заявили, что из-за засухи и вооруженных конфликтов в трех африканских странах и в Йемене (Юго-Западная Азия) население может остаться без еды.

Также акцентируется внимание на том, что многие переселенцы не имеют полноценного доступа к средствам существования. Кроме того, на севере Нигерии 7 млн человек остро нуждаются в продовольствии.

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