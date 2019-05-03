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В ООН предупредили, что 40% жителей Северной Кореи грозит голод

Новости » Общество    03.05.2019 - 22:39
В ООН предупредили, что 40% жителей Северной Кореи грозит голод
Иллюстративное фото (un.org)

В ООН заявили, что запасов продовольствия в КНДР не хватит до следующего урожая

Около 40% населения Северной Кореи оказались перед угрозой голода. Об этом указано в докладе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, Всемирная продовольственная программа собирает гуманитарную помощь для жителей окрестностей Пхеньяна.

По словам представителя ВПП Эрве Верхозеля, запасов продовольствия в Северной Корее не хватит до следующего урожая - для обеспечения 25-миллионного населения не хватает около 1,4 млн тонн продуктов питания.

Он заявил, что из-за засухи, сильной жары и наводнения последний урожай оказался худшим за десятилетие. Подчеркивается, что многие семьи - в некоторых районах 43% населения - страдают от хронического недоедания, так каждый пятый ребенок отстает в развитии. Государственный паек был уменьшен с 380 до 300 граммов в день.

Напомним, в октябре 2009 года ООН приняла решение предоставить продукты питания для жителей Северной Кореи в рамках Всемирной продовольственной программы. Отмечалось, что обеспечить продовольствием удастся более 2 млн человек из 9 млн тех, кто нуждался в такой помощи. Эксперт ООН по Северной Корее Витит Мунтабхорна также подчеркивал, что примерно 40% жителей КНДР страдают от голода.

РБК-Украина также писало в октябре 2018 года, что из-за тяжелого гуманитарного кризиса вследствие гражданской войны в Йемене около 14 млн человек находятся в условиях, близких к голоду.

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