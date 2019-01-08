ЕС планирует запустить механизм обхода санкций США против Ирана в начале 2019

Фото: Майя Коцьянчич (europarlamentti.info)

Ожидается, что данный механизм должен заработать в первые недели 2019

Государства-члены Европейского союза заканчивают работу над созданием "механизма специального назначения", который позволит европейским компаниям рассчитываться с иранскими в обход американских санкций. Об этом сказала представитель главы уполномоченного Евросоюза по иностранным делам Майя Коцьянчич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По ее словам, работа по созданию механизма проходит успешно.

"Как вы знаете, эта работа проводится государствами-членами. Согласно информации, которая у нас есть, работа успешная", - отметила представитель.

Коцьянчич подчеркнула, что данный механизм должен заработать в первые недели 2019 года.

Напомним, в начале ноября Администрация президента США Дональда Трампа возобновила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках соглашения 2015 года.

РБК-Украина также писало, что Евросоюз, Великобритания, Франция и Германия выразили сожаление новые санкции США против Ирана и заявляли о необходимости защитить свои компании от этих мер Вашингтона.

Добавим также, в конце декабря министр нефтяной отрасли Ирана Биджан Занганех заявил, что частные экспортеры Ирана, несмотря на американские санкции, не испытывают никаких трудностей со сбытом нефти.