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ЕС, Британия, Франция и ФРГ ответили на санкции США против Ирана

Новости » Политика    02.11.2018 - 21:43
Фото: Федерика Могерини (flickr.com/european_parliament)
Фото: Федерика Могерини (flickr.com/european_parliament)

Санкций США против Ирана вступят в силу 5 ноября

Евросоюз, Великобритания, Франция и Германия выразили сожаление из-за новых санкций США против Ирана, которые вступят в силу 5 ноября, и заявили о необходимости защитить свои компании от этих мер Вашингтона. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини и глав МИД трех стран, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

"Наша цель - защитить субъекты европейской экономики, у которых есть легальные коммерческие связи с Ираном", - говорится в заявлении.

Отметим, ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и глава Министерства финансов США Стивен Мнучин официально объявили о возобновлении всех санкций против Ирана с 5 ноября.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Ирана заявили, что США не смогут добиться своих экономических и политических целей, восстановив все санкции, ранее снятые в рамках ядерной сделки.

Также напомним, что Соединенные Штаты Америки согласились предоставить восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, разрешение на покупку иранской нефти после введения второго раунда санкций против государства, который запланирован на 5 ноября. 

Позже министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез сообщил, что США пообещали Турции сделать для нее исключение из иранских нефтяных санкций.

 

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