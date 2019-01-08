ЄС планує запустити механізм обходу санкцій США проти Ірану на початку 2019

Фото: Майя Коцьянчич (europarlamentti.info)

Очікується, що даний механізм має запрацювати у перші тижні 2019 року

Держави-члени Європейського союзу закінчують роботу над створенням "механізму спеціального призначення", який дозволить європейським компаніям розраховуватись з іранськими в обхід американських санкцій. Про це сказала представник голови уповноваженої Євросоюзу із закордонних справ Майя Коцьянчич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За її словами, робота щодо створення механізму проходить успішно.

"Як ви знаєте, ця робота проводиться державами-членами. Відповідно до інформації, яка у нас є, робота успішна", - зазначила представник.

Коцьянчич підкреслила, що даний механізм має запрацювати у перші тижні 2019 року.

Нагадаємо, на початку листопада Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.

РБК-Україна також писало, що Євросоюз, Великобританія, Франція і Німеччина висловили жаль через нові санкції США проти Ірану і заявляли про необхідність захистити свої компанії від цих заходів Вашингтона.

Додамо також, наприкінці грудня міністр нафтової галузі Ірану Биджан Занганех заявив, що приватні експортери Ірану, незважаючи на американські санкції, не відчувають ніяких труднощів зі збутом нафти.