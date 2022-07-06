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ЕС планирует инвестировать в самую высокую дамбу в мире, чтобы ослабить энергетическое влияние России

Фото: ЕС хочет инвестировать в строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане (asiaplustj info)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз планирует стать главным инвестором в строительство гигантской Рогунской ГЭС в Таджикистане. Цель проекта - помочь Центральной Азии уменьшить зависимость от российских энергоресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в 2016 году Таджикистан начал строительство Рогунской ГЭС, которая могла бы обеспечить полную энергетическую независимость страны.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) ранее не финансировал проект, главным разработчиком которого является итальянская строительная компания Webuild (WBD.MI). Но недавно Европейская комиссия попросила банк стать крупнейшим инвестором в проект.

Ожидается, что Рогун будет стоить около 8 млрд долларов, из которых 3 млрд уже потрачено. До сих пор он в значительной степени финансировался за счет облигаций правительства Таджикистана и частных займов, но правительство Таджикистана обратилось к ЕС с просьбой о финансовой и технологической поддержке для завершения проекта.

Представитель ЕИБ отказался комментировать размер возможной инвестиции. ЕС планирует принять окончательное решение по инвестициям до последнего квартала 2022 года.

Ожидается, что Рогунская ГЭС с каменной дамбой из глиняного ядра высотой 335 метров должна положить конец хронической нехватки электроэнергии в Таджикистане и позволит ей экспортировать электроэнергию в Узбекистан и Казахстан.

Напомним, Россия зарабатывает на энергоресурсах больше, чем до войны с Украиной.

Так, за первые 100 дней войны РФ заработала 93 млрд евро на экспорте ископаемого топлива.

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