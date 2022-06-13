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Россия с начала войны заработала на экспорте энергоносителей 93 млрд евро

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Москва, Понедельник 13 июня 2022 13:56
Россия с начала войны заработала на экспорте энергоносителей 93 млрд евро Фото: Россия с начала войны заработала на экспорте энергоносителей 93 млрд евро (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

За первые 100 дней полномасштабной войны против Украины Россия заработала 93 миллиарда евро на экспорте ископаемого топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) Финляндии.

Согласно исследованию, Европейский союз остается крупнейшим российским покупателем природного газа и нефти, на долю которого приходится 61% российского экспорта ископаемого топлива (57 млрд евро) в период с 24 февраля по 3 июня.

В разбивке по странам основными импортерами были Китай (12,6 млрд евро), Германия (12,1 млрд евро) и Италия (7,8 млрд евро).

Доходы России от экспорта ископаемого топлива были получены в основном от поставок сырой нефти (46 млрд евро), почти вдвое меньше - от поставок трубопроводного газа (24 млрд евро), а остальное - от поставок нефтепродуктов (13 млрд евро), сжиженного природного газа (5,1 млрд евро) и, наконец, угля (4,8 млрд евро).

Аналитик CREA Лаури Мулливирта отметил, что некоторые страны (такие, как Польша, Финляндия и страны Балтии) сократили этот импорт с начала войны в Украине, но другие - Китай, Индия и Франция - увеличили его.

"Пока ЕС рассматривал возможность ужесточения санкций против России, Франция, член блока, увеличила свой импорт и стала крупнейшим в мире покупателем российского СПГ. Действия Парижа должны соответствовать его заявлениям", - заявил финский эксперт.

Напомним, Украина уже направила свои предложения по седьмому пакету санкций Европейского союза против России.

Кроме того, ранее стало известно, что РФ зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины.

Добавим, что эксперты прогнозируют, что 15-летний экономический рост России будет утрачен до конца 2023 года.

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