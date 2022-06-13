Россия с начала войны заработала на экспорте энергоносителей 93 млрд евро

За первые 100 дней полномасштабной войны против Украины Россия заработала 93 миллиарда евро на экспорте ископаемого топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) Финляндии.

Согласно исследованию, Европейский союз остается крупнейшим российским покупателем природного газа и нефти, на долю которого приходится 61% российского экспорта ископаемого топлива (57 млрд евро) в период с 24 февраля по 3 июня.

В разбивке по странам основными импортерами были Китай (12,6 млрд евро), Германия (12,1 млрд евро) и Италия (7,8 млрд евро).

Доходы России от экспорта ископаемого топлива были получены в основном от поставок сырой нефти (46 млрд евро), почти вдвое меньше - от поставок трубопроводного газа (24 млрд евро), а остальное - от поставок нефтепродуктов (13 млрд евро), сжиженного природного газа (5,1 млрд евро) и, наконец, угля (4,8 млрд евро).

Аналитик CREA Лаури Мулливирта отметил, что некоторые страны (такие, как Польша, Финляндия и страны Балтии) сократили этот импорт с начала войны в Украине, но другие - Китай, Индия и Франция - увеличили его.

"Пока ЕС рассматривал возможность ужесточения санкций против России, Франция, член блока, увеличила свой импорт и стала крупнейшим в мире покупателем российского СПГ. Действия Парижа должны соответствовать его заявлениям", - заявил финский эксперт.