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ЄС планує інвестувати в найвищу дамбу у світі, щоб послабити енергетичний вплив Росії

Фото: ЄС хоче інвестувати у будівництво Рогунської ГЕС в Таджикистані (asiaplustj info)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз планує стати головним інвестором у будівництво гігантської Рогунської ГЕС в Таджикистані. Мета проекту - допомогти Центральній Азії зменшити залежність від російських енергоресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що у 2016 році Таджикистан розпочав будівництво Рогунської ГЕС, яка могла б забезпечити повну енергетичну незалежність країни.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) досі не фінансував проект, головним розробником якого є італійська будівельна компанія Webuild (WBD.MI). Але нещодавно Європейська комісія попросила банк стати найбільшим інвестором у проект.

Очікується, що Рогун коштуватиме близько 8 млрд доларів, з яких 3 млрд вже витрачено. Дотепер він значною мірою фінансувався за рахунок облігацій уряду Таджикистану та приватних позик, але уряд Таджикистану звернувся до ЄС з проханням про фінансову та технологічну підтримку для завершення проекту.

Представник ЄІБ відмовився коментувати розмір можливої ​​інвестиції. ЄС планує прийняти остаточне рішення щодо інвестицій до останнього кварталу 2022 року.

Очікується, що Рогунська ГЕС із кам’яною дамбою з глиняного ядра висотою 335 метрів має покласти край хронічній нестачі електроенергії в Таджикистані та дозволить їй експортувати електроенергію до Узбекистану та Казахстану.

Нагадаэмо, Росія заробляє на енергоресурсах більше, ніж до війни з Україною.

Так, за перші 100 днів війни РФ заробила 93 млрд євро на експорті викопного палива.

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