ЄС планує інвестувати в найвищу дамбу у світі, щоб послабити енергетичний вплив Росії

Європейський Союз планує стати головним інвестором у будівництво гігантської Рогунської ГЕС в Таджикистані. Мета проекту - допомогти Центральній Азії зменшити залежність від російських енергоресурсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що у 2016 році Таджикистан розпочав будівництво Рогунської ГЕС, яка могла б забезпечити повну енергетичну незалежність країни.
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) досі не фінансував проект, головним розробником якого є італійська будівельна компанія Webuild (WBD.MI). Але нещодавно Європейська комісія попросила банк стати найбільшим інвестором у проект.
Очікується, що Рогун коштуватиме близько 8 млрд доларів, з яких 3 млрд вже витрачено. Дотепер він значною мірою фінансувався за рахунок облігацій уряду Таджикистану та приватних позик, але уряд Таджикистану звернувся до ЄС з проханням про фінансову та технологічну підтримку для завершення проекту.
Представник ЄІБ відмовився коментувати розмір можливої інвестиції. ЄС планує прийняти остаточне рішення щодо інвестицій до останнього кварталу 2022 року.
Очікується, що Рогунська ГЕС із кам’яною дамбою з глиняного ядра висотою 335 метрів має покласти край хронічній нестачі електроенергії в Таджикистані та дозволить їй експортувати електроенергію до Узбекистану та Казахстану.
Нагадаэмо, Росія заробляє на енергоресурсах більше, ніж до війни з Україною.
Так, за перші 100 днів війни РФ заробила 93 млрд євро на експорті викопного палива.