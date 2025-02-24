У ЄС підтримали тезу Зеленського про те, що вибори в Україні під час війни проводити не можна

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас вважає, що меседжі, які надходять зі Сполучених Штатів, щодо виборів в Україні містять в собі російські наративи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час спілкування з журналістами Каллас прокоментувала заяву президента США Дональда Трампа, який назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором".

"Якщо подивитися на меседжі, які надходять зі Сполучених Штатів, то зрозуміло, що російський наратив там дуже сильно представлений", - наголосила Каллас.

Водночас, заяви Трампа щодо Зеленського Каллас назвала "досить цікавими".

"Ці висловлювання досить цікаві. Я маю на увазі "диктатора". Спочатку, коли я почула про це, то був упевнений, що він (Трамп) помиляється і плутає двох людей, тому що у Путіна не було виборів, в Росії не було виборів 25 років", - сказала вона.

Каллас зауважила, що президент "Зеленський – обраний на вільних і чесних виборах".

"Під час війни не можна проводити вибори. Багато країн мають у своїх конституціях такі пункти. Чому? Тому що на виборах ви завжди боретеся між собою, і це не в тій ситуації, коли у вас є фактично зовнішній ворог, на якому ви повинні зосередити свої сили", - пояснила вона свою позицію щодо можливих виборів в Україні.

Суперечка Трампа і Зеленського

Нагадаємо, після зустрічі представників США та РФ у Саудівській Аравії американський президент Дональд Трамп заявив, що нібито рейтинг довіри до президента України лише 4%. Відповідаючи заяву Трампа, Зеленський закликав його не повторювати російську дезінформацію.

Після цього внутрішні опитування підтвердили, що рейтинг довіри до президента серед українців становить понад 50%.