В ЕС поддержали тезис Зеленского о том, что выборы в Украине во время войны проводить нельзя

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что месседжи, которые поступают из Соединенных Штатов, относительно выборов в Украине содержат в себе российские нарративы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Во время общения с журналистами Каллас прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа, который назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором".

"Если посмотреть на месседжи, которые поступают из Соединенных Штатов, то понятно, что российский нарратив там очень сильно представлен", - подчеркнула Каллас.

В то же время, заявления Трампа в отношении Зеленского Каллас назвала "достаточно интересными".

"Эти высказывания достаточно интересны. Я имею в виду "диктатора". Сначала, когда я услышала об этом, то был уверен, что он (Трамп) ошибается и путает двух людей, потому что у Путина не было выборов, в России не было выборов 25 лет", - сказала она.

Каллас отметила, что президент "Зеленский - избранный на свободных и честных выборах".

"Во время войны нельзя проводить выборы. Многие страны имеют в своих конституциях такие пункты. Почему? Потому что на выборах вы всегда боретесь между собой, и это не в той ситуации, когда у вас есть фактически внешний враг, на котором вы должны сосредоточить свои силы", - пояснила она свою позицию относительно возможных выборов в Украине.

Спор Трампа и Зеленского

Напомним, после встречи представителей США и РФ в Саудовской Аравии американский президент Дональд Трамп заявил, что якобы рейтинг доверия к президенту Украины лишь 4%. Отвечая заявление Трампа, Зеленский призвал его не повторять российскую дезинформацию.

После этого внутренние опросы подтвердили, что рейтинг доверия к президенту среди украинцев составляет более 50%.