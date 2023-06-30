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У ЄС підтримали план використання заморожених активів РФ для відновлення України, - Bloomberg

Фото: У ЄС підтримали план використання заморожених активів РФ для відновлення України (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Лідери країн Євросоюзу підтримали план використання заморожених активів Центробанку Росії на користь України, який передбачає стягнення з них податку на прибуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та Reuters.

Лідери Європейського Союзу підтримують план, згідно з якими може бути встановлений податок на надприбуток від активів російського центрального банку на суму понад 200 млрд євро для допомоги у відбудові України. Тепер вони хочуть отримати підтримку від країн G7.

Очікується, що заморожені активи російського центрального банку принесуть близько 3 млрд євро надприбутків. Більше половини активів знаходяться в готівці та депозитах, тоді як значна кількість решти - в цінних паперах, які будуть перетворені в готівку в міру їх погашення в найближчі два-три роки.

Зазначається, що Євросоюз вже обговорював такі плани із США, і адміністрація Джо Байдена була проінформована про прогрес. При цьому обговорення з США та іншими продовжаться в найближчі дні та тижні.

До того ж, Британія підтримала план ЄС та проводить переговори про це із блоком.

При цьому Bloomberg повідомляє, що існує певний юридичний ризик того, що такий план може бути оскаржений у суді. Деякі джерела видання стверджують, що відсотки та прибутки, отримані від коштів, походять від санкційних активів, які зрештою належать Росії.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо, зазначив, що план може запрацювати, якщо буде знайдено правову основу для нього.

Він зазначив, що блок не може торкатися самих активів, не ставлячи під загрозу фінансову систему, оскільки вони перехресно зберігаються між центральними банками.

"Комісія працює над цим. Треба побачити, яка правильна правова основа для цього, але ми будемо координувати дії між різними країнами", - сказав він.

Конфіскація російських активів

Україна разом із союзниками створює формат, за допомогою якого зможе конфіскувати заморожені російські активи у країнах Європи, США, Канаді та інших державах-партнерах. Їх хочуть направити на відновлення України.

Bloomberg повідомляло, що в ЄС вже вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського центрального банку, але там зіштовхнулися з юридичними перешкодами.

При цьому Німеччина виступає проти передачі заморожених російських активів на користь України через юридичні та фінансові ризики.

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