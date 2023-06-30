В ЕС поддержали план использования замороженных активов РФ для восстановления Украины, - Bloomberg

Лидеры Европейского Союза поддерживают план, согласно которому может быть установлен налог на сверхдоход от активов российского центрального банка на сумму более 200 млрд евро для помощи в восстановлении Украины. Теперь они хотят получить поддержку от стран G7.

Ожидается, что замороженные активы российского центрального банка принесут около 3 млрд евро сверхприбыли. Более половины активов находятся в наличных и депозитах, тогда как значительное количество остальных - в ценных бумагах, которые будут превращены в наличные по мере их погашения в ближайшие два-три года.

Отмечается, что Евросоюз уже обсуждал такие планы с США, и администрация Джо Байдена была проинформирована о прогрессе. При этом обсуждения с США и другими продолжатся в ближайшие дни и недели.

Кроме того, Британия поддержала план ЕС и проводит переговоры об этом с блоком.

Bloomberg сообщает, что существует определенный юридический риск того, что такой план может быть обжалован в суде. Некоторые источники издания утверждают, что проценты и доходы, полученные от средств, происходят от санкционных активов, которые в конце концов принадлежат России.

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо отметил, что план может заработать, если будет найдено правовое основание для него.

Он отметил, что блок не может касаться самих активов, не ставя под угрозу финансовую систему, поскольку они перекрестно хранятся между центральными банками.

"Комиссия работает над этим. Надо увидеть, какая правильная правовая основа для этого, но мы будем координировать действия между разными странами", - сказал он.

Конфискация российских активов

Украина вместе с союзниками создает формат, посредством которого сможет конфисковать замороженные российские активы в странах Европы, США, Канаде и других государствах-партнерах. Их хотят направить на восстановление Украины.

Bloomberg сообщало, что в ЕС уже изучается процедура конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского центрального банка, но там столкнулись с юридическими препятствиями.

При этом Германия выступает против передачи замороженных российских активов в пользу Украины из-за юридических и финансовых рисков.

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