У ЄС підготують інструкцію для пропуску росіян, які ухиляються від мобілізації

Єврокомісія розробить інструкцію для пропуску громадян Росії, які ухиляються від мобілізації. Деталі документа наразі невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Єврокомісії Аніту Хіппер під час пресконференції.