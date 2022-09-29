У ЄС підготують інструкцію для пропуску росіян, які ухиляються від мобілізації
Єврокомісія розробить інструкцію для пропуску громадян Росії, які ухиляються від мобілізації. Деталі документа наразі невідомі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Єврокомісії Аніту Хіппер під час пресконференції.
"Ми готуємо зараз інструкцію для країн-членів щодо того, як впоратися з цією безпрецедентною ситуацією", - сказала Хіппер.
Проте представник Європейської комісії не уточнила жодних деталей документа. Також залишається невідомим, коли буде готова інструкція.
Нагадаємо, у низці країн ЄС заявили, що не видаватимуть спеціальних віз не надаватимуть притулок російським ухилянтам. Відповідні заяви зробили в Чехії, Естонії та Латвії.
При цьому в США розповіли, що мають намір індивідуально розглядати можливі звернення росіян.
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