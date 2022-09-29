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У ЄС підготують інструкцію для пропуску росіян, які ухиляються від мобілізації

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Брюссель, Четвер 29 вересня 2022 14:35
У ЄС підготують інструкцію для пропуску росіян, які ухиляються від мобілізації Фото: ЄК підготує країнам інструкцію для прийняття ухилянтів із РФ (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Єврокомісія розробить інструкцію для пропуску громадян Росії, які ухиляються від мобілізації. Деталі документа наразі невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Єврокомісії Аніту Хіппер під час пресконференції.

"Ми готуємо зараз інструкцію для країн-членів щодо того, як впоратися з цією безпрецедентною ситуацією", - сказала Хіппер.

Проте представник Європейської комісії не уточнила жодних деталей документа. Також залишається невідомим, коли буде готова інструкція.

Нагадаємо, у низці країн ЄС заявили, що не видаватимуть спеціальних віз не надаватимуть притулок російським ухилянтам. Відповідні заяви зробили в Чехії, Естонії та Латвії.

При цьому в США розповіли, що мають намір індивідуально розглядати можливі звернення росіян.

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