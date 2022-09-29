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В ЕС подготовят инструкцию для пропуска уклоняющихся от мобилизации россиян

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Брюссель, Четверг 29 сентября 2022 14:35
В ЕС подготовят инструкцию для пропуска уклоняющихся от мобилизации россиян Фото: ЕК подготовит странам инструкцию для принятия уклонистов из РФ (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Еврокомиссия разработает инструкцию для пропуска граждан России, которые уклоняются от мобилизации. Детали документа пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Еврокомиссии Аниту Хиппер во время пресс-конференции.

"Мы готовим в настоящее время инструкцию для стран-членов по тому, как справиться с этой беспрецедентной ситуацией", - сказала Хиппер.

Однако представитель Европейской комиссии не уточнила каких-либо деталей документа. Также остается неизвестным, когда будет готова инструкция.

Напомним, в ряде стран ЕС заявили, что не будут выдавать специальные визы или предоставлять убежище российским уклонистам. Соответствующие заявления сделали в Чехии, Эстонии и Латвии.

При этом в США рассказали, что намерены в индивидуальном порядке рассматривать возможные обращения россиян.

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