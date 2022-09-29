В ЕС подготовят инструкцию для пропуска уклоняющихся от мобилизации россиян

Фото: ЕК подготовит странам инструкцию для принятия уклонистов из РФ (flick com libereurope)

Еврокомиссия разработает инструкцию для пропуска граждан России, которые уклоняются от мобилизации. Детали документа пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Еврокомиссии Аниту Хиппер во время пресс-конференции.