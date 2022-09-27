У Білому домі відповіли, чи готові США приймати російських ухилістів.

США мають намір в індивідуальному порядку розглядати можливі звернення щодо надання притулку в США громадян Росії, які тікають за кордон від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу .

Вона наголосила, що США чітко розрізняють дії російського уряду та росіян, "багато з яких висловилися проти цієї несправедливої війни" на акціях протесту.

"Тому будь-хто, хто шукає притулку від політичного переслідування, незалежно від громадянства, може подати заявку на притулок у США, і його заявку розглядатимуть в індивідуальному порядку. Такою ми бачимо свою роль у цьому процесі", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Липовський заявив, що Чехія виступає проти видачі гуманітарних віз росіянам, які біжать від мобілізації.

Крім того, Естонія не надаватиме притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації.

Також Латвія заявила, що не видаватиме візи громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації.

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