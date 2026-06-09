У ЄС оцінили новий Цивільний кодекс України, але вказали на слабкі сторони

У ЄС позитивно оцінили проєкт нового кодексу

За словами Стефанчука, європейські партнери підтримують прагнення України модернізувати цивільне законодавство.

У Раді Європи позитивно оцінили комплексний підхід до регулювання цифрових прав, а також чітке розмежування права на відповідь і права на спростування.

У парламенті вважають, що такі зміни відображають сучасні виклики цифрової епохи та наближають українське законодавство до європейських стандартів.

Які питання викликали увагу експертів

Попри загальну позитивну оцінку, експерти Ради Європи запропонували низку рекомендацій.

Зокрема, йдеться про необхідність додаткових гарантій для журналістських розслідувань, OSINT-аналітики та антикорупційного контролю.

Мета таких змін - не допустити, щоб норми про захист даних обмежували суспільно значущу діяльність і доступ до інформації, що становить суспільний інтерес.

Свобода слова та захист від SLAPP-позовів

Окрему увагу приділено механізмам протидії SLAPP-позовам - судовим процесам, які можуть використовуватися для тиску на журналістів, активістів і громадських діячів.

Експерти також рекомендували враховувати практику Європейського суду з прав людини щодо ширших меж допустимої критики публічних осіб.

Крім того, у висновку наголошується на необхідності дотримання принципу пропорційності під час захисту порушених прав.

Що буде далі

Стефанчук повідомив, що робоча група вже аналізує пропозиції медіаспільноти, експертів та міжнародних партнерів.

Далі плануються консультації з усіма сторонами, яких стосуватимуться положення нового кодексу.

За його словами, завдання реформи - створити сучасний Цивільний кодекс, який відповідатиме європейським стандартам, забезпечуватиме захист прав людини та зберігатиме належні гарантії свободи.