У ЄС оцінили новий Цивільний кодекс України, але вказали на слабкі сторони

Рада Європи загалом позитивно оцінила проєкт нового Цивільного кодексу України, однак рекомендувала доопрацювати окремі положення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука в мережі Facebook.
За словами Стефанчука, європейські партнери підтримують прагнення України модернізувати цивільне законодавство.
У Раді Європи позитивно оцінили комплексний підхід до регулювання цифрових прав, а також чітке розмежування права на відповідь і права на спростування.
У парламенті вважають, що такі зміни відображають сучасні виклики цифрової епохи та наближають українське законодавство до європейських стандартів.
Попри загальну позитивну оцінку, експерти Ради Європи запропонували низку рекомендацій.
Зокрема, йдеться про необхідність додаткових гарантій для журналістських розслідувань, OSINT-аналітики та антикорупційного контролю.
Мета таких змін - не допустити, щоб норми про захист даних обмежували суспільно значущу діяльність і доступ до інформації, що становить суспільний інтерес.
Окрему увагу приділено механізмам протидії SLAPP-позовам - судовим процесам, які можуть використовуватися для тиску на журналістів, активістів і громадських діячів.
Експерти також рекомендували враховувати практику Європейського суду з прав людини щодо ширших меж допустимої критики публічних осіб.
Крім того, у висновку наголошується на необхідності дотримання принципу пропорційності під час захисту порушених прав.
Стефанчук повідомив, що робоча група вже аналізує пропозиції медіаспільноти, експертів та міжнародних партнерів.
Далі плануються консультації з усіма сторонами, яких стосуватимуться положення нового кодексу.
За його словами, завдання реформи - створити сучасний Цивільний кодекс, який відповідатиме європейським стандартам, забезпечуватиме захист прав людини та зберігатиме належні гарантії свободи.
Нагадуємо, що нова редакція Цивільного кодексу України може набути чинності вже наступного року. Перший крок до цього було зроблено наприкінці квітня, коли Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №15150, що передбачає комплексне оновлення цивільного законодавства.