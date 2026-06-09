В ЕС оценили новый Гражданский кодекс Украины, но указали на слабые стороны

Совет Европы в целом положительно оценил проект нового Гражданского кодекса Украины, однако рекомендовал доработать отдельные положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в сети Facebook.
По словам Стефанчука, европейские партнеры поддерживают стремление Украины модернизировать гражданское законодательство.
В Совете Европы положительно оценили комплексный подход к регулированию цифровых прав, а также четкое разграничение права на ответ и права на опровержение.
В парламенте считают, что такие изменения отражают современные вызовы цифровой эпохи и приближают украинское законодательство к европейским стандартам.
Несмотря на общую положительную оценку, эксперты Совета Европы предложили ряд рекомендаций.
В частности, речь идет о необходимости дополнительных гарантий для журналистских расследований, OSINT-аналитики и антикоррупционного контроля.
Цель таких изменений — не допустить, чтобы нормы о защите данных ограничивали общественно значимую деятельность и доступ к информации, представляющей общественный интерес.
Отдельное внимание уделено механизмам противодействия SLAPP-искам — судебным процессам, которые могут использоваться для давления на журналистов, активистов и общественных деятелей.
Эксперты также рекомендовали учитывать практику Европейского суда по правам человека относительно более широких пределов допустимой критики публичных лиц.
Кроме того, в заключении подчеркивается необходимость соблюдения принципа пропорциональности при защите нарушенных прав.
Стефанчук сообщил, что рабочая группа уже анализирует предложения медиа-сообщества, экспертов и международных партнеров.
Далее планируются консультации со всеми сторонами, которых будут касаться положения нового кодекса.
По его словам, задача реформы — создать современный Гражданский кодекс, который будет соответствовать европейским стандартам, обеспечивать защиту прав человека и сохранять надлежащие гарантии свободы.
Напоминаем, что новая редакция Гражданского кодекса Украины может вступить в силу уже в следующем году. Первый шаг к этому был сделан в конце апреля, когда Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №15150, предусматривающий комплексное обновление гражданского законодательства.