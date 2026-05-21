UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

В ЄС оцінили ідею Мерца щодо спецстатусу України, але вказали на важливий нюанс

15:30 21.05.2026 Чт
2 хв
У Брюсселі нагадали про ключовий принцип розширення ЄС
aimg Мілан Лєліч aimg Дмитро Левицький
Фото: Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини (Getty Images)

Єврокомісія отримала лист від німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо "асоційованого членства" для України. Однак будь-які іноваційні рішення щодо розширень повинні базуватися на ключовому принципі ЄС.

Про це заявив речник Єврокомісії, повідомляє РБК-Україна.

Читайте також: Мерц пропонує Україні "асоційоване членство" в ЄС, - Reuters

В Єврокомісії вітають факт, що дискусія щодо членства України в ЄС відбувається серед держав-членів.

"Це свідчить про тверду рішучість держав-членів якомога швидше зробити розширення - реальним", - сказав речник, закликавши просувати цю дискусію на рівень Європейської ради.

За його словами, стає дедалі очевиднішим, що розширення - це геостратегічна інвестиція в наш добробут, мир та безпеку. І вступ України до Євросоюзу також фундаментально пов'язаний із безпекою ЄС.

"Не менш важливо, щоб ми забезпечили завершення розширення ЄС з усіма країнами-кандидатами, які вже багато років працюють над тим, щоб приєднатися до нього. Будь-які інноваційні рішення також повинні базуватися на процесі, заснованому на заслугах (країн-кандидатів у проведенні реформ, - ред.)", - зазначив речник.

Тому, як заявив речник, дивлячись у майбутнє, Єврокомісія має переконатися, що підхід до розширення відповідає поставленим цілям.

"Саме тому Єврокомісія продовжуватиме активно взаємодіяти з державами-членами та країнами-кандидатами для пошуку найкращих рішень, які зроблять нас сильнішими та безпечнішими як Союз", - резюмував він.

Нагадаємо, сьогодні Reuters розповіло про лист, який Мерц відправив до Єврокомісії з ідеєю щодо "асоційованого членства" України. Ідея полягає в тому, щоб українські посадовці брали участь у самітах ЄС та зустрічах міністрів, але не голосували на них.

Це вже не вперше подібні ідеї лунають з боку Німеччини. Також подібну пропозицію просувала і Франція. Однак Україна відкидає будь-яке "неповне" членство в ЄС, про що неодноразово заявляв президент Володимир Зеленський.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фрідріх МерцВступ в ЄСУкраїнаЄврокомісія