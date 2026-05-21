В ЄС оцінили ідею Мерца щодо спецстатусу України, але вказали на важливий нюанс

Єврокомісія отримала лист від німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо "асоційованого членства" для України. Однак будь-які іноваційні рішення щодо розширень повинні базуватися на ключовому принципі ЄС.
Про це заявив речник Єврокомісії, повідомляє РБК-Україна.
В Єврокомісії вітають факт, що дискусія щодо членства України в ЄС відбувається серед держав-членів.
"Це свідчить про тверду рішучість держав-членів якомога швидше зробити розширення - реальним", - сказав речник, закликавши просувати цю дискусію на рівень Європейської ради.
За його словами, стає дедалі очевиднішим, що розширення - це геостратегічна інвестиція в наш добробут, мир та безпеку. І вступ України до Євросоюзу також фундаментально пов'язаний із безпекою ЄС.
"Не менш важливо, щоб ми забезпечили завершення розширення ЄС з усіма країнами-кандидатами, які вже багато років працюють над тим, щоб приєднатися до нього. Будь-які інноваційні рішення також повинні базуватися на процесі, заснованому на заслугах (країн-кандидатів у проведенні реформ, - ред.)", - зазначив речник.
Тому, як заявив речник, дивлячись у майбутнє, Єврокомісія має переконатися, що підхід до розширення відповідає поставленим цілям.
"Саме тому Єврокомісія продовжуватиме активно взаємодіяти з державами-членами та країнами-кандидатами для пошуку найкращих рішень, які зроблять нас сильнішими та безпечнішими як Союз", - резюмував він.
Нагадаємо, сьогодні Reuters розповіло про лист, який Мерц відправив до Єврокомісії з ідеєю щодо "асоційованого членства" України. Ідея полягає в тому, щоб українські посадовці брали участь у самітах ЄС та зустрічах міністрів, але не голосували на них.
Це вже не вперше подібні ідеї лунають з боку Німеччини. Також подібну пропозицію просувала і Франція. Однак Україна відкидає будь-яке "неповне" членство в ЄС, про що неодноразово заявляв президент Володимир Зеленський.