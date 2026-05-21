В ЕС оценили идею Мерца по спецстатусу Украины, но указали на важный нюанс

В Еврокомиссии приветствуют факт, что дискуссия относительно членства Украины в ЕС происходит среди государств-членов.

"Это свидетельствует о твердой решимости государств-членов как можно скорее сделать расширение - реальным", - сказал представитель, призвав продвигать эту дискуссию на уровень Европейского совета.

По его словам, становится все более очевидным, что расширение - это геостратегическая инвестиция в наше благосостояние, мир и безопасность. И вступление Украины в Евросоюз также фундаментально связано с безопасностью ЕС.

"Не менее важно, чтобы мы обеспечили завершение расширения ЕС со всеми странами-кандидатами, которые уже много лет работают над тем, чтобы присоединиться к нему. Любые инновационные решения также должны базироваться на процессе, основанном на заслугах (стран-кандидатов в проведении реформ, - ред.)", - отметил спикер.

Поэтому, как заявил спикер, глядя в будущее, Еврокомиссия должна убедиться, что подход к расширению соответствует поставленным целям.

"Именно поэтому Еврокомиссия будет продолжать активно взаимодействовать с государствами-членами и странами-кандидатами для поиска лучших решений, которые сделают нас сильнее и безопаснее как Союз", - резюмировал он.