ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄС заперечує досягнення угоди з Лондоном щодо Brexit

Новини » Політика    16.09.2019 - 01:11
ЄС заперечує досягнення угоди з Лондоном щодо Brexit
Ілюстративне фото (GettyImages)

У ЄС спростували заяви Британії про "значний прогрес"

Заяви політиків Великої Британії про досягнення значного прогресу у переговорах із Брюсселем щодо умов Brexit є передчасними. Про це повідомляють представники Євросоюзу, які є учасниками переговорів, передає газета The Guardian.

Джерела газети, які знайомі із ситуацією, зазначили, що сторонам небхідно узгодити ще багато питань для того, аби можна було заявляти про досягнення прогресу.

"Це не так. Насправді всі відчувають деяку тривогу. Те, що відбувається, складно назвати переговорами. У ході останнього раунду в п’ятницю ми торкнулися змістовної частини, що, звичайно, є кроком вперед, проте це повинно було бути зроблено ще дуже давно, і поки ми ще дуже далекі від кінцевого результату", - повідомляє джерело британської газети.

Нагадаємо, раніше британський міністр з питань виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського союзу Стівен Барклі заявив про прогрес в переговорах з Брюсселем. За словами міністра, Лондону вдалося досягти певного прогресу у переговорах з Євросоюзом щодо умов Brexit. Він додав, що нещодавно Лондон та Брюссель провели "детальні переговори щодо технічних питань Brexit".

В Британії заявили про прогрес в переговорах з ЄС щодо Brexit Джонсон заявив, що знайде спосіб провести Brexit 31 жовтня
Новини України выход ВБ из ЕСBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся