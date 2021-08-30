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ЕС отрегировал на ликвидацию ассоциации журналистов Беларуси

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Понедельник 30 августа 2021 19:17
ЕС отрегировал на ликвидацию ассоциации журналистов Беларуси Фото: ЕС отрегировал на ликвидацию ассоциации журналистов Беларуси (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз назвал ликвидацию ассоциации журналистов Беларуси частью систематических и продолжающихся репрессий против всех независимых голосов в стране. Белорусскую ассоциацию журналистов призвал закрыть Верховный суд страны 27 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Среди 649 белорусов, признанных политическими заключенными, двадцать семь работников СМИ. В мае замолчала крупнейшая независимая медиа-платформа tut.by, против ее руководства и журналистов были возбуждены уголовные дела. В июле продолжились беспощадные репрессии против неправительственных организаций и правозащитников, включая обыски в частных домах, и многие граждане были арестованы, им предъявлены серьезные обвинения", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ЕС решительно осуждает продолжающиеся репрессии и призывает власти Беларуси прекратить их, а также придерживаться своих международных обязательств и обязанностей в рамках ООН и ОБСЕ. Также ЕС призвал власти Беларуси уважать права человека и основные свободы населения.

"ЕС по-прежнему поддерживает народ Беларуси и будет продолжать поддерживать гражданское общество страны, включая независимые и свободные СМИ", - говорится в ЕС

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