ЄС відрегулював на ліквідацію Асоціації журналістів Білорусі

Європейський союз назвав ліквідацію Асоціації журналістів Білорусі частиною систематичних і триваючих репресій проти всіх незалежних голосів в країні. Білоруську асоціацію журналістів закликав закрити Верховний суд країни 27 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС .

"Серед 649 білорусів, визнаних політичними в'язнями, двадцять сім працівників ЗМІ. У травні замовкла найбільша незалежна медіа - платформа tut.by, проти її керівництва та журналістів були порушені кримінальні справи. У липні продовжилися нещадні репресії проти неурядових організацій і правозахисників, включаючи обшуки в приватних будинках, і багато громадян були заарештовані, їм пред'явлені серйозні звинувачення", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що ЄС рішуче засуджує триваючі репресії і закликає владу Білорусі припинити їх, а також дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і обов'язків в рамках ООН і ОБСЄ. ТАКОЖ ЄС закликав владу Білорусі поважати права людини і основні свободи населення.

"ЄС як і раніше підтримує народ Білорусі і буде продовжувати підтримувати громадянське суспільство країни, включаючи незалежні і вільні ЗМІ", - йдеться в ЄС