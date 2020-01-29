В ЕС отреагировали на "сделку века" по ближневосточному урегулированию

Напомним, ранее в ООН прокомментировали "сделку века" по ближневосточному урегулированию. В ситуации с Израилем и Палестиной ООН будет придерживаться международных документов.

Как писало РБК-Украина, Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения "сделки века". Соглашение предполагает взаимное признание двух государств, а Иерусалим при этом должен стать столицей Израиля.

Палестина отказалась признавать сделку. Вскоре на Западном берегу реки Иордан начались протесты. Между протестующими и военными Израиля произошли стычки, в ходе которых пострадали 22 палестинца.