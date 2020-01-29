У ЄС відреагували на "угоду століття" з близькосхідного врегулювання

Нагадаємо, раніше в ООН прокоментували "угоду століття" з близькосхідного врегулювання. У ситуації з Ізраїлем і Палестиною ООН буде дотримуватися міжнародних документів.

Як повідомляло РБК-Україна, Трамп разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху оголосив ключові положення "угоди століття". Угода передбачає взаємне визнання двох держав, а Єрусалим при цьому повинен стати столицею Ізраїлю.

Палестина відмовилася визнавати угоду. Незабаром на Західному березі річки Йордан почалися протести. Між протестувальниками та військовими Ізраїлю сталися сутички, в ході яких постраждали 22 палестинці.